Elettra Lamborghini a Sanremo? Come fai quando uno ama la canzone italiana La stoccata di Lucio Corsi torna virale

Today.it | 2 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Solo due giorni fa – domenica 30 novembre al TG1 – Carlo Conti ha annunciato i big in gara al prossimo Festival di Sanremo e già si accendono le polemiche (alcune comprensibili, altre pretestuose). E così non sorprende che si torni a parlare di un video (vecchio) di Lucio Corsi che parlava. 🔗 Leggi su Today.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

elettra lamborghini sanremo faiLucio Corsi, stoccata su Elettra Lamborghini a Sanremo: esplode la polemica - Un vecchio video di Lucio Corsi riemerge e riaccende la polemica sulle sue parole su Elettra Lamborghini e Sanremo: i social esplodono, ecco perché. Si legge su donnaglamour.it

elettra lamborghini sanremo faiLucio Corsi contro Elettra Lamborghini? Spunta un video choc da Sanremo/ È bufera sul cantante - Lucio Corsi finisce nel mirino: l’intervista del 2020 diventa virale e scoppia la polemica su Sanremo. Scrive ilsussidiario.net

elettra lamborghini sanremo faiELETTRA LAMBORGHINI in gara alla 76ª edizione del festival di Sanremo - Elettra Lamborghini annunciata tra i ‘BIG’ in gara alla 76ª edizione del Festival di Sanremo che si terrà dal 24 al 28 febbraio 2026. Da radiowebitalia.it

elettra lamborghini sanremo faiFestival di Sanremo, Elettra Lamborghini si traveste da giornalista - Elettra Lamborghini reagisce al fatto di essere stata scelta come Big a Sanremo 2026 con un video virale da giornalista: una gag ironica che dimostra grande autoironia. Secondo 105.net

elettra lamborghini sanremo faiElettra Lamborghini si traveste e incontra il pubblico: le reazioni sulla sua partecipazione al prossimo Sanremo sono esilaranti - Elettra Lamborghini torna "in incognito" per registrare le reazioni alla sua partecipazione a Sanremo. Come scrive leggo.it

elettra lamborghini sanremo faiElettra Lamborghini e il video ‘missione in incognito per Sanremo’. I fan sui social: “Caposquadra a FantaSanremo, non ci deludere” - Nel reel si traveste e chiede alle persone cosa pensano del tuo ritorno sul palco della musica italiana. Da msn.com

Cerca Video su questo argomento: Elettra Lamborghini Sanremo Fai