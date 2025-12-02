Elettra Lamborghini a Sanremo? Come fai quando uno ama la canzone italiana La stoccata di Lucio Corsi torna virale

Solo due giorni fa – domenica 30 novembre al TG1 – Carlo Conti ha annunciato i big in gara al prossimo Festival di Sanremo e già si accendono le polemiche (alcune comprensibili, altre pretestuose). E così non sorprende che si torni a parlare di un video (vecchio) di Lucio Corsi che parlava. 🔗 Leggi su Today.it

Argomenti simili trattati di recente

Il ritorno di Elettra Lamborghini al Festival di Sanremo è una mossa che, al di là del clamore mediatico, merita una lettura tecnica più attenta. Da un lato, la sua presenza rappresenta un colpo strategico per la kermesse: parliamo di un’artista che, piaccia o men - facebook.com Vai su Facebook

Elettra tornerà sul palco del Teatro Ariston dopo la sua prima partecipazione nel 2019 #ElettraLamborghini #Sanremo2026 #FestivaldiSanremo Vai su X

Lucio Corsi, stoccata su Elettra Lamborghini a Sanremo: esplode la polemica - Un vecchio video di Lucio Corsi riemerge e riaccende la polemica sulle sue parole su Elettra Lamborghini e Sanremo: i social esplodono, ecco perché. Si legge su donnaglamour.it

Lucio Corsi contro Elettra Lamborghini? Spunta un video choc da Sanremo/ È bufera sul cantante - Lucio Corsi finisce nel mirino: l’intervista del 2020 diventa virale e scoppia la polemica su Sanremo. Scrive ilsussidiario.net

ELETTRA LAMBORGHINI in gara alla 76ª edizione del festival di Sanremo - Elettra Lamborghini annunciata tra i ‘BIG’ in gara alla 76ª edizione del Festival di Sanremo che si terrà dal 24 al 28 febbraio 2026. Da radiowebitalia.it

Festival di Sanremo, Elettra Lamborghini si traveste da giornalista - Elettra Lamborghini reagisce al fatto di essere stata scelta come Big a Sanremo 2026 con un video virale da giornalista: una gag ironica che dimostra grande autoironia. Secondo 105.net

Elettra Lamborghini si traveste e incontra il pubblico: le reazioni sulla sua partecipazione al prossimo Sanremo sono esilaranti - Elettra Lamborghini torna "in incognito" per registrare le reazioni alla sua partecipazione a Sanremo. Come scrive leggo.it

Elettra Lamborghini e il video ‘missione in incognito per Sanremo’. I fan sui social: “Caposquadra a FantaSanremo, non ci deludere” - Nel reel si traveste e chiede alle persone cosa pensano del tuo ritorno sul palco della musica italiana. Da msn.com