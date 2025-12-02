Effetto pro-Pal | Israele ormai detesta l' Italia

Come sta il tuo naso? È la prima cosa che mi sento chiedere in un locale di Tel Aviv. Siamo entrati grazie a un codice che ci hanno dato due ragazzi nel bar dove eravamo a bere un calice di vino: «Volete ballare? Andate qui e digitate questo». Il tizio con la barba argentata e gli occhiali con le lenti scure in un posto in cui già non si vede un tubo insiste: «Come sta il tuo naso?». Mi tocco il naso, è ancora al suo posto, distolgo la mente da Gogol (era ebreo anche lui? No, cristiano ortodosso) e capisco. «Sono a posto, grazie». «Sicura?». «Sì». La domanda non dovrebbe mettermi in agitazione: anche nel locale precedente, sulla Herzl Street, i bagni erano occupati da gruppetti di due o tre giovani, a ripetizione. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Effetto pro-Pal: Israele ormai detesta l'Italia

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Il ministro per la Sicurezza interna di Israele, Itamar Ben Gvir, ha scelto ancora una volta la minaccia come linguaggio politico. Parlando a un comizio del suo partito, ha dichiarato che se le Nazioni Unite dovessero approvare la creazione di uno Stato palestin - facebook.com Vai su Facebook

I pro-Pal sfilano con Greta e spaccano la Sinistra: "Pd fuori dal corteo" - Pal e frange estremiste della sinistra sono d'accordo è che "Meloni se ne deve andare". Come scrive iltempo.it

L’UE critica Israele per il dossier sulle manifestazioni pro-Pal in Italia: “Contro ogni ingerenza” - L'Alta rappresentante Kallas: "La Commissione si oppone a qualsiasi tentativo di ingerenza straniera sul territorio sovrano degli Stati membri", incluso Israele ... Segnala eunews.it

Pro Pal, cartellino rosso contro la partita Italia-Israele: centinaia in corteo dalla sede Rai a Bologna - I manifestanti hanno invaso il viale della Fiera, al suon di “blocchiamo tutto” in vista della partita ... Come scrive ilrestodelcarlino.it

Italia-Israele a Udine, 10 mila pro Pal in corteo e scontri. Ferita giornalista di Rai News 24 - Gli steward dello stadio di Udine e le forze dell'ordine hanno scongiurato due diversi tentativi di invasione di campo da parte di un uomo e una donna, che stavano cercando di entrare nel terreno di ... repubblica.it scrive

Pro Pal sabotano orchestra d’Israele - Quattro persone sono state poste in stato di fermo dopo gli incidenti di giovedì sera alla Philharmonie di Parigi durante un concerto dell’Orchestra Filarmonica di Israele. Riporta ilgiornale.it

Boicottaggio della partita Italia-Israele, martedì il presidio Pro-Pal sotto la sede Rai di Bologna - Bologna, 13 ottobre 2025 – Si attende un’altra giornata di passione domani sera, martedì 14 ottobre, sotto le Torri. ilrestodelcarlino.it scrive