Effetto Albanese a sinistra Si spaccano i sindaci dem

L'incantesimo svanisce. L'innamoramento della sinistra per la relatrice Onu Francesca Albanese piomba in una fase di crisi. Quell'amore sbocciato a colpi di cittadinanze onorarie, celebrazioni, applausi, premi e inviti alle feste di partito, incassa una battuta d'arresto L'incidente è la tesi consegnata dalla relatrice ai media dopo l'assalto dei gruppi pro Pal alla redazione de La Stampa di Torino: "Condanno la violenza ma sia un monito per i giornalisti". Anche Famiglia Cristiana ieri ha sentenziato: "Se c'è un monito - scrive il settimanale dei Paolini - non riguarda i giornalisti. Riguarda chi crede ancora che le intimidazioni siano un argomento". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Effetto Albanese a sinistra. Si spaccano i sindaci dem

