Educazione sessuale dalle medie con consenso genitori | Ok Aula
L’Aula ha approvato una serie di emendamenti identici al ddl Valditara, tra cui uno della Lega sull'educazione sessuale a scuola. Il testo, parzialmente correttivo rispetto al testo approvato in commissione, fa cadere il divieto per le medie, che vengono in tal modo equiparate alle superiori, dove si richiede per l’educazione sessuale il consenso dei genitori dei minorenni. «Fermo restando quanto. 🔗 Leggi su Feedpress.me
