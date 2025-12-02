Educazione sessuale alle medie ok della Camera | ma non sarà obbligatoria e servirà il consenso dei genitori

Fanpage.it | 2 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Camera aha dato il via libera a diversi emendamenti sul Ddl del consenso informato, tra cui uno della Lega, che riguarda l'educazione sessuale nelle scuole medie, ora equiparate alle superiori, ma senza obblighi: tutto dipenderà infatti dalle singole scuole e dai genitori. Ma il rischio è che a non fare educazione sessuale siano proprio le generazioni che ne avrebbero più bisogno. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

educazione sessuale medie okEducazione sessuale dalle medie con il consenso dei genitori, ok dell'Aula - Passa un emendamento correttivo al ddl Valditara, escluse attività fino alle elementari. ansa.it scrive

educazione sessuale medie okNEWS - Educazione sessuale alle medie con il consenso dei genitori, ok della Camera - La Camera dei deputati ha approvato una serie di emendamenti identici al ddl Valditara, tra cui uno della Lega sull'educazione sessuale nelle scuole. Come scrive msn.com

educazione sessuale medie okEducazione sessuale a scuola, la Camera approva l'emendamento della Lega: "Sì alle medie ma con l'ok dei genitori" - L'aula della Camera ha approvato un emendamento presentato dalla Lega al disegno di legge firmato dal ministro dell'Istruzione Giuseppe ... Come scrive today.it

educazione sessuale medie okEducazione sessuale, dalle medie per i corsi extra servirà il consenso dei genitori - Sì all’emendamento al disegno di legge Valditara: corsi vietati alla scuola dell'infanzia e primaria. Segnala italiaoggi.it

educazione sessuale medie okEducazione sessuale dalle medie con consenso genitori: "Ok Aula" - Il testo, parzialmente correttivo rispetto al testo approvato in commissione, fa cadere il divieto per le medie, che vengono in tal modo equiparate alle superiori, dove si richiede per l’educazione se ... Si legge su msn.com

educazione sessuale medie okIL SOLE 24 ORE * SCUOLA: «EDUCAZIONE SESSUALE DALLE MEDIE CON IL CONSENSO DEI GENITORI, OK DELLA CAMERA AL DDL» - Via libera della Camera al Ddl sul consenso informato in ambito scolastico su cui nelle scorse settimane era esplosa la polemica sull’educazione ... agenziagiornalisticaopinione.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Educazione Sessuale Medie Ok