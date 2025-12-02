Educazione sessuale alle medie con consenso dei genitori ok della Camera

Imolaoggi.it | 2 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Camera dei deputati ha approvato una serie di emendamenti identici al ddl Valditara, tra cui uno della Lega sull’educazione sessuale nelle scuole. Il testo fa cadere il divieto per le medie, che vengono in tal modo equiparate alle superiori, dove si richiede per l’educazione sessuale il consenso dei genitori dei minori. Rimane invece esclusa. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

