Educazione sessuale alle medie c’è l’ok della Camera

L’educazione sessuale non sarà più un tabù alle scuole medie? Dopo lo stop al ddl Valditara arrivato il 12 novembre, la Camera dei deputati ha approvato una serie di emendamenti dal testo quantomeno molto simile. Tra questi uno della Lega equipara le scuole medie alle superiori, facendo cadere il divieto. A patto, però, che ogni minore riceva il consenso dei genitori. Restano fuori dal testo, invece, la scuola dell’infanzia e la primaria. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Educazione sessuale alle medie, c’è l’ok della Camera

