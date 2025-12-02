Educazione sessuale a scuola la Camera approva l' emendamento della Lega | Sì alle medie ma con l' ok dei genitori
Educazione sessuale alle scuole medie ma con l'ok dei genitori. L'aula della Camera ha approvato un emendamento presentato dalla Lega al disegno di legge firmato dal ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara sul "consenso informato". La proposta del partito di Matteo Salvini era stata criticata. 🔗 Leggi su Today.it
Lega - Salvini Premier. . Stefania Pucciarelli: L'educazione ai figli è una prerogativa dei genitori. Troppo spesso abbiamo visto corsi di educazione sessuale fatta a bambini delle elementari o ragazzini delle scuole medie da personaggi e associazioni scelti per - facebook.com Vai su Facebook
È una strage. Legge sul consenso urgente. Educazione sessuale a scuola urgente. Prevenire. Vai su X
