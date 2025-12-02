Educazione sessuale a scuola la Camera approva l' emendamento della Lega | Sì alle medie ma con l' ok dei genitori

Today.it | 2 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Educazione sessuale alle scuole medie ma con l'ok dei genitori. L'aula della Camera ha approvato un emendamento presentato dalla Lega al disegno di legge firmato dal ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara sul "consenso informato". La proposta del partito di Matteo Salvini era stata criticata. 🔗 Leggi su Today.it

