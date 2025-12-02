Educazione al rispetto parità di genere e volontariato | un milione di euro agli Uffici scolastici regionali DECRETO

Orizzontescuola.it | 2 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Con il Decreto Direttoriale n. 3587 del 26 novembre 2025, il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha disposto l’assegnazione di 1 milione di euro agli Uffici scolastici regionali. Le risorse sono destinate a sostenere attività e progetti dedicati all’educazione al rispetto e di volontariato sociale. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Immagine generica

