Edoardo Zecca nuovo direttore generale di Cairo Editore

Dal 1° gennaio 2026, Edoardo Zecca entra in Cairo Editore nel ruolo di direttore generale. L'ha reso noto Cairo Communication. Laureato in Economia aziendale in Bocconi, ha ricoperto l'incarico di direttore operativo nel Gruppo Società editrice italiana. In precedenza ha lavorato in Telettra, Rcs, Mondadori, Telecom, Fieg e Sole 24 Ore ed è stato docente a contratto di Organizzazione aziendale in Bocconi. La sua nomina in Cairo si aggiunge a quella di Alberto Braggio, nuovo amministratore delegato di La7.

