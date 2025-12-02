Edoardo Menghi | È un simbolo di pace orgoglioso di portarlo

Ilrestodelcarlino.it | 2 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"Portare la fiamma olimpica per me significa essere un ambasciatore delle Olimpiadi, un simbolo di pace, nonché un rappresentante della provincia, Macerata, e della mia scuola. E questo mi riempie di orgoglio". Sono le parole del tedoforo Edoardo Menghi. La sua avventura inizierà ufficialmente il 4 gennaio, giorno in cui partirà da Ancona per raggiungere la tappa della staffetta assegnatagli e portare il suo contributo nel percorso che condurrà la fiamma fino al San Siro Olympic Stadium per l’apertura del 6 febbraio. A rappresentare quindi il territorio nella storica staffetta ci sarà lui, studente del quinto anno del liceo scientifico a indirizzo sportivo di Camerino. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

edoardo menghi 200 un simbolo di pace orgoglioso di portarlo

© Ilrestodelcarlino.it - Edoardo Menghi: "È un simbolo di pace, orgoglioso di portarlo"

News recenti che potrebbero piacerti

edoardo menghi 200 simboloEdoardo Menghi: "&#200; un simbolo di pace, orgoglioso di portarlo" - "Portare la fiamma olimpica per me significa essere un ambasciatore delle Olimpiadi, un simbolo di pace, nonché un rappresentante della provincia, Macerata, e della mia scuola. Riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Edoardo Menghi 200 Simbolo