"Portare la fiamma olimpica per me significa essere un ambasciatore delle Olimpiadi, un simbolo di pace, nonché un rappresentante della provincia, Macerata, e della mia scuola. E questo mi riempie di orgoglio". Sono le parole del tedoforo Edoardo Menghi. La sua avventura inizierà ufficialmente il 4 gennaio, giorno in cui partirà da Ancona per raggiungere la tappa della staffetta assegnatagli e portare il suo contributo nel percorso che condurrà la fiamma fino al San Siro Olympic Stadium per l’apertura del 6 febbraio. A rappresentare quindi il territorio nella storica staffetta ci sarà lui, studente del quinto anno del liceo scientifico a indirizzo sportivo di Camerino. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Edoardo Menghi: "È un simbolo di pace, orgoglioso di portarlo"