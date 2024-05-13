Leggi le notizie dell'Ultima OraLa notizia che stai cercando non è aggiornata o non è più raggiungibile!
La notte nel cuore, anticipazioni puntate di stasera, 2 dicembre, della soap turca di Canale 5 ilgiornale.it
Re Carlo umilia definitivamente Andrea, ma gli fa una concessione sullo sfratto dilei.it
Serie D. Doppio Tremolada contro l’Oltrepò, la Folgore allunga in vetta sport.quotidiano.net
Passione Beauty: I Migliori Prodotti di Qualità per Unghie Perfette donnemagazine.it
Draghi agli studenti: “Provate a restare” e a rifare l’Europa lidentita.it
Athletic Bilbao-Real Madrid: i Blancos in trasferta per riprendersi il primo posto gazzetta.it
Nicola Pietrangeli, i grandi amori: da Susanna Artero a Licia Colò, la passione per le donne. Con l'amarezza di essere stato lasciato
«L'abito del playboy - raccontava spalancando quegli occhi azzurri che avevano fatto innamorare mezz... ► ilmessaggero.it
Caso Garlasco, emergono nuove foto: Sempio ritratto due volte sulla scena il 13 agosto 2007
ABBONATI A DAYITALIANEWS Le immagini pubblicate dopo 18 anni Diciotto anni dopo il delitto d... ► dayitalianews.com
Cosa vedere su Netflix a dicembre 2025: i titoli più attesi del mese, dalle serie più chiacchierate ai film da non perdere
Dicembre 2025 su Netflix significa popcorn, plaid e novità imperdibili. Ecco una guida per orientar... ► iodonna.it
Ieri in Campania: scontro auto tir, ferita una anziana
Tempo di lettura: 2 minutiLe notizie principali in Campania di ieri, lunedì 1 novembre 2025. Avel... ► anteprima24.it
Se credessero nella loro propaganda non censurerebbero ogni dissenso
''I nostri politici e i loro stenografi sui media hanno mentito e hanno diffuso la loro propaganda d... ► imolaoggi.it
Putin dice che ha preso il controllo di Pokrovsk e Vovchansk, ma l’Ucraina nega
Il presidente russo Vladimir Putin ha affermato, senza prove, che le forze russe hanno preso il con... ► metropolitanmagazine
Atlante fantastico delle fusioni calcistiche mai avvenute
Come reagireste se la vostra squadra preferita, quella che tifate sin da bambini, si unisse con i v... ► ultimouomo.com
“Si vedono Sempio e le gemelle Cappa”. Garlasco, le foto fuori dalla casa dei Poggi
Le nuove immagini riemerse dopo diciotto anni hanno riportato l’attenzione su uno dei casi di crona... ► caffeinamagazine.it
Classifica della qualità della vita. Provincia di Forlì Cesena promossa, è a un passo dalla top ten italiana
Che sia un bene o un male, ormai ogni cosa si riconduce a una classifica. Ieri il Sole 24 Ore ha di... ► ilrestodelcarlino.it
Svilar premiato al Gran Galà del Calcio: il portiere della Roma è il migliore della stagione 2024/25
Mile Svilar continua a prendersi la scena. Il portiere della Roma è stato eletto miglior estremo di... ► sololaroma.it
Incendio Hong Kong, sarà creata commissione di inchiesta indipendente sul rogo
Il governo di Hong Kong istituirà una commissione d’inchiesta indipendente, guidata da un giudice, ... ► lapresse.it
“Oltre le apparenze” di Claudia Celé: un giallo che svela la verità nascosta dietro il pregiudizio
Un romanzo investigativo ambientato a Pavia, dove l’intuito di una giovane avvocata si intreccia co... ► puntomagazine.it
Strongman. Cardinali tricolore
Il pesarese Matteo Cardinali si conferma campione italiano di strongman. Uno sport composto da vari... ► sport.quotidiano.net
Albanese, delirio Firenze. Bufera Pd, la sindaca cambia
Succede sempre così: chi gioca col fuoco prima o poi si scotta. Oppure finisce a fare retromarce um... ► iltempo.it
Fiorini mantiene la vetta
Pareggia la Fiorini Pesaro a Viadana. Dopo la lunga pausa per gli impegni della Nazionale, Pesaro ... ► sport.quotidiano.net
Arriva Natale al pRolo Nord: laboratori, favole e solidarietà
Tempo di lettura: 2 minutiUna veste scenografica nuova e tanti laboratori creativi all’ interno: ... ► anteprima24.it
Basket A2 donne: Galli ancora senza ostacoli Caccia alla settima vittoria di fila a Cagliari
SAN GIOVANNI La Polisportiva Galli espugna anche Viterbo e centra la sua sesta vittoria consecutiv... ► sport.quotidiano.net
Belve 6, ospiti ultima puntata 2 dicembre 2025
Nuovo appuntamento con Belve, in prima serata (ore 21,20 circa) su Raidue. A condurre e ideare il ta... ► ascoltitv.it
Imu, in arrivo la scadenza di dicembre: chi deve pagare, le esenzioni e le agevolazioni
Tra gli appuntamenti fiscali più rilevanti dell?ultimo mese dell?anno figura il versamento del saldo... ► ilmessaggero.it
Rincari su aerei e treni a Natale: l’allarme di Assoutenti. Ecco i biglietti più costosi
Anche quest’anno le festività di Natale saranno caratterizzate dal fenomeno del caro-voli, con i pr... ► lapresse.it
Harry Styles ora indossa trench incredibilmente rari e costosi
Harry Styles si sta godendo una piccola e piacevole vacanza romana. Non Vacanze Romane, il classico... ► gqitalia.it
17enne rapito a Vittoria, svolta nelle indagini: tre persone arrestate per sequestro di persona a scopo di estorsione
Un rapimento a scopo di estorsione che aveva scosso la comunità del Ragusano, e che oggi, a distanz... ► ilfattoquotidiano.it
Matilde pubblica “Grazie per il trauma (live session EP)”: cinque brani in presa diretta dove il dolore diventa musica, senza trucchi e senza capitale (se non il coraggio)
«Ciao, sono Matilde. E questo è il mio modo elegante per dire “Mi hai distrutta”. Sì, ma almeno ci ... ► spettacolo.periodico
Gli Ars Nova Napoli in tour tra Germania ed Emirati Arabi: la musica mediterranea celebra i 2500 anni di Napoli
Dopo le tappe internazionali in Inghilterra, India, Bulgaria, Libia e Malta, gli Ars Nova Napoli – ... ► spettacolo.periodico
Anziani sempre nel mirino: "Stiamo indagando sui furti, fateci controllare i vostri gioielli"
Nuova tentata truffa da parte di finti carabinieri a Cesena, questa volta fortunatamente finita mal... ► ilrestodelcarlino.it
Morto dopo aver mangiato sushi, attesa per oggi la sentenza
Tempo di lettura: 2 minutiSi svolgerà oggi l’ultima udienza del processo sulla morte di Luca Pisc... ► anteprima24.it
I premiati del Panathlon. Ecco gli 8 atleti ’secchioni’
Trovare giovanissimi che colgano risultati almeno di valore nazionale e che a scuola abbiano un ott... ► sport.quotidiano.net
Il bel gesto dell’Ancona. Le giovanili al Rimini senza società: "Venite ad allenarvi qui con noi»
Un abbraccio sportivo che supera le difficoltà e le rivalità di campo. Il settore giovanile dell’An... ► sport.quotidiano.net
Addio a Giuseppe Borgioli, l’ex giornalista che ha lasciato i suoi beni ai lavoratori della RSA
ABBONATI A DAYITALIANEWS L’ultimo gesto di una vita dedicata agli altri Giuseppe Borgioli, 7... ► dayitalianews.com
Traffico Roma del 02 12 2025 ore 08:30
Luceverde Roma Buongiorno partiamo dal raccordo anulare Ci sono code in carreggiata interna dalla C... ► romadailynews.it
Corso di filosofia per i militari all'università di Bologna, ministro Bernini: "Si farà", l'ateneo si giustifica: "Mai negato nulla" VIDEO
Il caso relativo al corso di filosofia negato ai militari dell'esercito era nato dopo una denuncia... ► ilgiornaleditalia.it
“Un premio ai genitori”. Famiglia nel bosco, la proposta e scoppia il caso
Nei giorni in cui il dibattito pubblico sembra capace di incendiare anche il più piccolo frammento ... ► caffeinamagazine.it
Volley A2 donne, il quinto posto è a una sola lunghezza. Gambini lancia la lunga volata per la salvezza: "Clai, proviamo a chiudere il discorso in anticipo»
La Clai non poteva cominciare in maniera migliore il ritorno della prima fase. Le imolesi hanno bat... ► sport.quotidiano.net
Rubicone inarrestabile. Cade anche Macerata
Nuovo successo per la Sab Group Rubicone, che supera anche l’ostica Paoloni Macerata conquistando l... ► ilrestodelcarlino.it
Draghi agli studenti: “Provate a restare” e a rifare l’Europa
La "citazione" di Jfk e l'impegno a rifondare da zero (o quasi) un Continente in declino The post D... ► lidentita.it
Fabri incanta e segna pure. Lagomarsini fa i miracoli
Se il Seravezza sta volando in questo blasonatissimo girone E di Serie D (dove spiccano capoluoghi... ► sport.quotidiano.net
Basket serie B Interregionale. Costone, Masciarelli suona la carica
Il Costone ha ripreso il suo cammino. La vittoria con Crocetta ha permesso a Vismederi di mettersi ... ► sport.quotidiano.net
Green Gifting: a Natale regala l’abbonamento Bo oks, la piattaforma che unisce libri e sostenibilità
1 dicembre 2025 – Il green gifting si conferma tra i trend più forti del Natale 2025: sempre più per... ► periodicodaily.com
Pisa Inter, la reazione dopo le critiche: il gruppo si compatta e ritrova la spinta
di Redazione Inter News 24Pisa Inter, il gruppo si consolida dopo la vittoria per 2-0 sul campo dei ... ► internews24.com
Trump a due giornaliste: "Ho preso il massimo al test cognitivo, voi non ci riuscireste, renderò pubblico il risultato" VIDEO
Nuovo scontro verbale a bordo dell'Air Force One tra Trump e due giornaliste Il presidente americ... ► ilgiornaleditalia.it
Il Rugby Perugia cala il poker a Colleferro. Primo posto in classifica per Poloni e De Angelis
Una marcia inarrestabile quella del Rugby Perugia che cala il poker. La squadra del duo Poloni-De A... ► lanazione.it
BancoPosta fuori uso da mesi: cittadini esasperati
Tempo di lettura: 2 minutiA Calitri cresce la rabbia per il prolungato disservizio del BancoPosta... ► anteprima24.it
Ucciso mentre andava al lavoro dopo lite con un boss della zona: chiesto l’ergastolo per il killer di Paolo Corelli
La procura ha chiesto l'ergastolo per Angelo Sabatucci, il 27enne accusato di aver ucciso la mattin... ► fanpage.it
Von der Leyen e i palloni bielorussi di contrabbando
I palloni meteorologici con sigarette di contrabbando, secondo Vilnius, vengono lanciati dal territo... ► imolaoggi.it
Rottamazione quater scade a dicembre, fino a quando si può pagare la rata e cosa rischia chi non lo fa
Ultimi giorni per la rottamazione quater. Grazie al periodo di tolleranza previsto dalla legge c'è ... ► fanpage.it
Italiano e la serata davvero storta: "Per stare in alto serve continuità"
Vincenzo Italiano la etichetta così: "Serata storta, ma giocando ogni tre giorni ci può stare". O... ► sport.quotidiano.net
Vlahovic verso l’operazione: ma dove? Ha chiesto informazioni anche a Milinkovic. E la sua reazione alla diagnosi…
di Redazione JuventusNews24Vlahovic verso l’operazione: ma dove? Ha chiesto informazioni anche a Mil... ► juventusnews24.com
"Avrei barattato il gol coi tre punti. Una lezione, ora dobbiamo reagire"
"Parola d’ordine resettare". Più che un invito è un obbligo e a darlo è Riccardo Orsolini, la bandi... ► ilrestodelcarlino.it
Infortunio Vlahovic, La Stampa: stop lunghissimo per il serbo! Intervento ormai quasi certo
di Redazione Inter News 24Infortunio Vlahovic, la diagnosi mette fine ai dubbi: rientro solo in prim... ► internews24.com
Marinozzi: “Mi sta piacendo tantissimo l’applicazione di Leao. Cose che non pensavo di vedere da lui”
Andrea Marinozzi, su 'DAZN', ha commentato la prestazione offerta da Rafael Leao nell'ultimo Milan-L... ► pianetamilan.it
Serie D, il portiere sull’impresa di Ancona. Bianchini: "E’ stato un Fossombrone perfetto»
L’Ancona vede scivolare via un’altra occasione per rilanciare la propria stagione e lo fa nel modo ... ► sport.quotidiano.net
Serie c maschile. Invicta, serata da dimenticare. Troppi errori e poca grinta
Quinta sconfitta in campionato per l’Invicta in serie C maschile. E ancora una prestazione da Dotto... ► sport.quotidiano.net
Concorsi pubblici in scadenza a dicembre: oltre 4.000 mila assunzioni, quali sono e i requisiti. I bandi
Per molti candidati il mese di dicembre rappresenta l?ultima finestra utile dell?anno per partecipar... ► ilmessaggero.it
Udienza il 4 dicembre per la famiglia nel bosco: possibile revisione ritorno a casa prima di Natale
Nathan e Catherine, i genitori della cosiddetta “famiglia nel bosco”, sono stati convocati dal Trib... ► orizzontescuola.it
Max è già in pole: "Non ho niente da perdere"
Era dal remoto 2010 che la Formula Uno non arrivava all’ultimo atto della stagione con più di due p... ► sport.quotidiano.net
Arsenal Brentford: i Gunners in casa non perdono mai. Al Brentford serve l’impresa
Gli ospiti non vincono contro l'Arsenal da 4 anni. La squadra di Arteta conta anche su una difesa di... ► gazzetta.it
Basket serie B. Tema Sinergie a scuola di Latina: "Rotazioni ampie da assimilare»
Nello sport ci sono sconfitte che fanno crescere e quella subita dalla Tema Sinergie con Latina è u... ► sport.quotidiano.net
Femminicidi, Roccella: “Dati in calo, la scuola alleata della famiglia nell’educazione al rispetto”
Il ministro per la Famiglia Eugenia Roccella ha risposto alle polemiche sui femminicidi richiamando... ► orizzontescuola.it
Sansepolcro, Antonelli informa sulle iniziative del coordinamento regionale dei presidenti del consiglio
Arezzo, 2 dicembre 2025 – Antonelli informa sulle iniziative del coordinamento regionale dei presid... ► lanazione.it
La Nato ammette la possibilità di una guerra preventiva contro la Russia: ogni maschera è definitivamente caduta
Una possibilità tragica, che ora viene apertamente ammessa dalla Nato La Nato potrebbe compiere a... ► ilgiornaleditalia.it
Guerra ucraina, cosa offrono gli Usa alla Russia? Nuovi confini e immunità, ma Putin non vuole fermare il conflitto
«Preparatevi alla guerra d?inverno». Vladimir Putin alza la posta. Arringa i soldati alla vigilia di... ► ilmessaggero.it
Papa Leone XVI, l’ultimo giorno a Beirut tra i malati e i soldati Unifil: “I più fragili non vanno dimenticati”
All'arrivo di Papa Leone XIV, l'ospedale ha deciso di far suonare in sottofondo la canzone "Nel blu... ► ildifforme.it