Edgar Morin contro riarmo ed escalation militare | non un soldo né un soldato per la guerra

Ilfattoquotidiano.it | 2 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Negli stessi giorni in cui il Parlamento europeo votava prima (26 novembre) per respingere le modifiche al piano di riarmo dei paesi Ue, ammettendo in esso anche le cosiddette “armi controverse”, ossia le bombe all’uranio impoverito, al fosforo bianco, i killer robot ed altri simili ordigni di sterminio e dopo (27 novembre), a larghissima maggioranza, per respingere il “piano di pace” di Trump perché “la pace non può essere raggiunta cedendo all’aggressore, bensì fornendo un sostegno risoluto e costante all’Ucraina e dissuadendo in maniera adeguata la Russia dal ripetere tale aggressione in futuro”, in quegli stessi giorni e sugli stessi temi Edgar Morin – 104 anni lo scorso luglio – scriveva alcune note, pubblicate in Italia su il manifesto e ytali. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

edgar morin contro riarmo ed escalation militare non un soldo n233 un soldato per la guerra

© Ilfattoquotidiano.it - Edgar Morin contro riarmo ed escalation militare: non un soldo, né un soldato per la guerra

Approfondisci con queste news

edgar morin contro riarmoEdgar Morin contro riarmo ed escalation militare: non un soldo, né un soldato per la guerra - Il filosofo francese critica la posizione dell'Europa sul conflitto in Ucraina mentre i paesi preparano nuovi piani di riarmo ... Si legge su ilfattoquotidiano.it

Riarmo, la sinistra va in ordine sparso in piazza. E scatta il solito odio antisemita su Israele - In ordine sparso in piazza contro il riarmo, ma compatti per chiedere l'interruzione di qualunque collaborazione con Israele in ambito militare. iltempo.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Edgar Morin Contro Riarmo