ed sheeran mette a tacere le voci su una presunta lite con taylor swift

Ed Sheeran ha smentito le voci di una presunta frattura tra lui e Taylor Swift: i due sono amici da anni ed hanno collaborato insieme a diversi brani, tra come Everything Has Changed, End Game e Run. Oltre a collaborare a numerosi brani, il 35enne ha anche aperto il concerto della collega durante il Red Tour ed è stato ospitato dalla durante la prima delle cinque serate allo stadio di Wembley dell’ Eras Tour. Nel 2021, Sheeran aveva rivelato di aver portato una volta la voce di The Fate Of Ophelia al pub locale per bere qualcosa e di essere rimasto stupito quando nessuno l’aveva riconosciuta. I fan hanno iniziato ad ipotizzare che il cantautore di Halifax e la popstar americana avrebbero potuto litigare all’inizio di quest’anno. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

