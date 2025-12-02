Ecco i piloti 2026 di Red Bull e Racing Bulls Hadjar promosso farà squadra con Verstappen

Come previsto bocciato Tsunoda. Confermato Lawson, che sarà affiancato in Racing Bulls da Lindblad, al debutto in Formula 1. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Ecco i piloti 2026 di Red Bull e Racing Bulls. Hadjar promosso, farà squadra con Verstappen

Red Bull ufficializza i piloti per il 2026: sarà Hadjar il nuovo compagno di Verstappen - A sei giorni dalla conclusione definitiva della stagione 2025 di Formula 1, la Red Bull Racing ha annunciato che Isack Hadjar si unirà a Max Verstappen per formare la formazione piloti del Team per il ... Si legge su msn.com

F1 | Mercato piloti 2026: Red Bull annuncia la propria line-up, Isack Hadjar affiancherà Max Verstappen - Al fianco del confermatissimo fenomeno olandese ci sarà il francese, autore fin qui di un'ottima annata con Racing Bulls. Segnala p300.it

Isack Hadjar sarà il nuovo compagno di Max Verstappen nel 2026, in Racing Bulls debutta Arvid Lindblad. Yuki Tsunoda a piedi - La Red Bull ha finalmente sciolto la riserva sui propri piloti 2026: Hadjar promosso compagno di Verstappen, in Racing Bulls debutta Lindblad con Lawson ... Si legge su motorbox.com

Hadjar al fianco di Verstappen come nuovo pilota della Red Bull: che fine farà Yuki Tsunoda - Isack Hadjar è il nuovo pilota della Red Bull in Formula 1 a partire dal 2026. fanpage.it scrive

Red Bull, tutto confermato: silurato Tsunoda, promossi Hadjar e Lindblad - Il francese farà coppia con Max Verstappen ... Segnala msn.com

F1. Red Bull rivoluziona la line-up 2026: addio Tsunoda, con Verstappen arriva Hadjar. Lindblad debutta in Racing Bulls - La Red Bull cambia volto in vista del 2026: Tsunoda saluta, Hadjar affianca Verstappen e Lindblad debutta in Racing Bulls. msn.com scrive