Ecco i numeri per salvarsi Vincere dalle 8 alle 10 gare
Guai a ‘scherzare’ col fuoco. La Pallacanestro Reggiana continua gli allenamenti in vista della ripresa ufficiale prevista per sabato, quando al ‘PalaBigi’ arriverà la Germani Brescia di Amedeo Della Valle. Sulla carta si tratta di una ‘mission impossible’ per i biancorossi che sono reduci da 9 sconfitte nelle ultime 10 partite e che in campionato non vincono dal 19 ottobre, con Varese. Proprio per questo, però, saranno chiamati a dare un segnale di reazione forte a tutto l’ambiente. La classifica sta infatti diventando molto pericolosa e sarebbe davvero da incoscienti sottovalutare la situazione. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
#Garlasco, quel Dna di Ignoto 1 non era "degradato": #Stasi poteva "salvarsi" #Sempio Il Tempo Quotidiano https://www.iltempo.it/attualita/2025/12/01/news/garlasco-notizie-oggi-dna-ignoto1-non-era-degradato-alberto-stasi-andrea-sempio-45216316/ - facebook.com Vai su Facebook
Anche la #Fiorentina, così come il #Verona, 0 vittorie nelle prime 13 partite. Nell'era dei tre punti nessuna squadra è riuscita a salvarsi con la casella vittorie ancora a secco nel primo terzo di campionato. Ci riusciranno tutte e due o almeno una delle due? #Ata Vai su X
