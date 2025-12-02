Ecco i magnifici 12 ambasciatori delle politiche giovanili
Dopo la prima edizione del 2025, l’ufficio Progetto Giovani del comune di Padova rinnova l’iniziativa “PG Ambassador”, a sostegno del protagonismo giovanile: anche il prossimo anno 12 ragazze e ragazzi tra i 15 e i 35 anni saranno gli ambasciatori delle politiche giovanili in città. I giovani. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
