Ecco cosa insegna all’Europa l’accordo Usa–Uk sui farmaci
L’accordo di principio annunciato oggi dagli Stati Uniti e dal Regno Unito sui prezzi dei farmaci, all’interno dello Usa–Uk economic prosperity deal, è più di una concessione negoziale o di un aggiornamento tecnico sulle politiche di rimborso dei medicinali. È un segnale politico che si inserisce in una partita molto più ampia: quella che riguarda il valore dell’innovazione e il modo in cui questo valore orienta (o dovrebbe orientare) le relazioni economiche tra le sponde dell’Atlantico. Washington e Londra hanno concordato che il Regno Unito aumenterà del 25% i prezzi netti riconosciuti ai nuovi farmaci rimborsati dal Nhs, interrompendo una tendenza decennale alla compressione della spesa per l’innovazione. 🔗 Leggi su Formiche.net
Altre letture consigliate
Leone XIV: "Che cosa ci insegna oggi San Charbel? Qual è l’eredità di quest’uomo che non scrisse nulla, che visse nascosto e taciturno, ma la cui fama si è diffusa nel mondo intero? Vorrei riassumerla così: lo Spirito Santo lo ha plasmato, perché a chi vive se Vai su X
"Carissimi, che cosa ci insegna oggi San Charbel? Qual è l’eredità di quest’uomo che non scrisse nulla, che visse nascosto e taciturno, ma la cui fama si è diffusa nel mondo intero? Vorrei riassumerla così: lo Spirito Santo lo ha plasmato, perché a chi vive sen - facebook.com Vai su Facebook