L’accordo di principio annunciato oggi dagli Stati Uniti e dal Regno Unito sui prezzi dei farmaci, all’interno dello Usa–Uk economic prosperity deal, è più di una concessione negoziale o di un aggiornamento tecnico sulle politiche di rimborso dei medicinali. È un segnale politico che si inserisce in una partita molto più ampia: quella che riguarda il valore dell’innovazione e il modo in cui questo valore orienta (o dovrebbe orientare) le relazioni economiche tra le sponde dell’Atlantico. Washington e Londra hanno concordato che il Regno Unito aumenterà del 25% i prezzi netti riconosciuti ai nuovi farmaci rimborsati dal Nhs, interrompendo una tendenza decennale alla compressione della spesa per l’innovazione. 🔗 Leggi su Formiche.net

Ecco cosa insegna (all'Europa) l'accordo Usa–Uk sui farmaci