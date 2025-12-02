Eccellenza Buratti elogia il Trodica che ha battuto l’Osimana | È uno spettacolo vedere i ragazzi giocare così

Continua ad alternare momenti di grande up e di grande down, soprattutto in trasferta, il Trodica che al San Francesco ha mostrato per ora la sua versione migliore. Domenica i biancocelesti hanno battuto nettamente 4-0 l’Osimana nel big match di giornata, confermando il trend positivo davanti al pubblico amico. Miglior modo, dunque, per riscattare il ko di Civitanova e salire al secondo posto in classifica in condominio, con la Fermana capolista distante solo tre punti. Soddisfatto della prestazione il tecnico Roberto Buratti che, squalificato domenica, ha osservato la squadra da una postazione dietro la panchina: " È stata una partita perfetta, contro una squadra forte e tosta fisicamente. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Eccellenza. Buratti elogia il Trodica che ha battuto l’Osimana: "È uno spettacolo vedere i ragazzi giocare così»

