Ebrei sionisti cancro del mondo la scritta choc sul Lungotevere
(Adnkronos) – "Ebrei sionisti cancro del mondo". È la scritta in vernice rossa comparsa, apprende l'Adnkronos, insieme a una stella di David equiparata a una svastica sul Lungotevere degli Anguillara, a pochi passi dalla sinagoga. Nei giorni scorsi, sempre a Roma, è stata imbrattata con vernice nera all'ingresso del tempio Beth Michael la targa dedicata a . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
