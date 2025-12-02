Ebrei sionisti cancro del mondo | la scritta apparsa sul Lungotevere

"Ebrei sionisti cancro del mondo" accompagnata da una stella di David e una svastica è la scritta comparsa con vernice rossa sul lungotevere degli Anguillara, a pochi passi dalla sinagoga a Roma.Una vicenda, questa, che segue quanto accaduto la scorsa notte a Monteverde, quando è stata. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

Di «Mai più scioperi separati» e di altri slogan che fanno bene al cuore. Tipo quello sullo striscione degli ebrei antisionisti in piazza per la Palestina, con la loro stella di Davide fatta di spicchi di anguria: «Nessuno è libero finché non lo siamo tutti», che è pure l - facebook.com Vai su Facebook

Roma, a lungotevere degli Anguillara (accanto alla Sinagoga) scritta in vernice rossa «Ebrei sionisti cancro del mondo» - Nei fiorni scorsi macchiata di nero la targa all'ingresso del tempio Beth Michael ... Da msn.com

Altra scritta antisemita non lontano dalla sinagoga di Roma, è comparsa su un muro del Lungotevere - Un'altra scritta antisemita è comparsa nella Capitale, sul Lungotevere degli Anguillara, non lontano dall'ex ghetto e dalla sinagoga di Roma, sul lato opposto del ... Lo riporta rainews.it

Roma, scritta antisemita sul Lungotevere: «Ebrei sionisti cancro del mondo» - Una scritta antisemita in vernice rossa, 'Ebrei sionisti cancro del mondo”, accompagnata da una stella di David e una svastica è comparsa sul lungotevere degli Anguillara, a pochi passi dalla sinagoga ... Lo riporta msn.com

Roma, ‘ebrei sionisti cancro del mondo’: la scritta antisemita sul Lungotevere - Una scritta antisemita in vernice rossa, ‘Ebrei sionisti cancro del mondo”, accompagnata da una stella di David e una svastica è comparsa sul lungotevere degli Anguillara, a pochi passi dalla sinagoga ... Come scrive msn.com

"Ebrei sionisti cancro del mondo": la scritta apparsa sul Lungotevere - "Ebrei sionisti cancro del mondo" accompagnata da una stella di David e una svastica è la scritta comparsa con vernice rossa sul lungotevere degli Anguillara, a pochi passi dalla sinagoga a Roma. Scrive romatoday.it

Roma, nuova scritta antisemita non lontano dalla Sinagoga - Dopo l'episodio di ieri a Monteverde, sul Lungotevere degli Anguillara sono comparse nuove pesanti offese agli ebrei ... Segnala avvenire.it