E' stata la prima tatuatrice di Cesena | muore dopo tre settimane dopo esser stata travolta sulle strisce
Non ce l'ha fatta Rosalba Paola Beiletti la 68enne che, lo scorso 8 novembre, era stata travolta a Santarcangelo mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali. Residente a Cesena, ma di origini torinesi, è deceduta dopo quasi un mese di agonia al “Bufalini” dove era stata ricoverata in. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
Scopri altri approfondimenti
Ecco la prima parte delle reaction Quale è stata la vostra preferita? #sanremo2026 #radiolattemiele @stebrovettoph - facebook.com Vai su Facebook
“Domenica in” nella prima parte è stata vista da 2 milioni 497 mila spettatori, pari al 20,3% di share. #AscoltiTv Vai su X
Addio a Rosalba Paola, travolta sulle strisce è morta dopo oltre 3 settimane di agonia - La donna era stata vittima di un incidente l’8 novembre in via Santarcangiolese: centrata da un’auto me ... Riporta msn.com