E' stata la prima tatuatrice di Cesena | muore dopo tre settimane dopo esser stata travolta sulle strisce

Non ce l'ha fatta Rosalba Paola Beiletti la 68enne che, lo scorso 8 novembre, era stata travolta a Santarcangelo mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali. Residente a Cesena, ma di origini torinesi, è deceduta dopo quasi un mese di agonia al “Bufalini” dove era stata ricoverata in. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

