È Sempre Cartabianca | Berlinguer tra il ‘caro Natale’ e il tema sicurezza

Bianca Berlinguer torna questa sera, martedì 2 dicembre, con un nuovo appuntamento di È Sempre Cartabianca, in onda in prima serata su Rete 4. Anticipazioni e ospiti del 2 dicembre 2025. Al centro della puntata, il peso economico del Natale che si avvicina e che incide sui bilanci di tante famiglie: si stima che quasi un milione di italiani abbia già fatto ricorso a un prestito o a un finanziamento proprio per poter comprare i regali, a testimonianza delle disuguaglianze sempre più marcate tra ricchi e poveri. Spazio anche al tema della sicurezza, che resta in primo piano nel dibattito pubblico e politico: sono sempre di più i cittadini che percepiscono un forte aumento della microcriminalità nei quartieri delle città. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

