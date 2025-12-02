È morto Alessandrojacopo Boncompagni Ludovisi il Principe di Roma innamorato del vino
Si è spento a 53 anni il produttore di vino che aveva riportato la bellezza in un luogo magico alle porte di Roma: Tenuta di Fiorano. 🔗 Leggi su Gamberorosso.it
