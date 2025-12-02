È morto Alessandrojacopo Boncompagni Ludovisi il principe del vino | malattia fatale

È morto Alessandrojacopo Boncompagni Ludovisi. Il principe e produttore si è spento a 53 anni a causa di una malattia che lo affliggeva da qualche mese. Proprietario della Tenuta di Fiorano, alle porte di Roma, Ludovisi aveva portato avanti il disegno iniziato dallo zio Alberico che in quelle. 🔗 Leggi su Today.it

