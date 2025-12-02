È insopportabile me ne vado ma poi mi ci rimetto insieme

Internazionale.it | 2 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Due giorni nella vita di due persone innamorate. Il primo, quando tutto comincia, e l’ultimo, quando ci si lascia. In questa puntata: Vincent, 33 anni. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it

200 insopportabile me ne vado ma poi mi ci rimetto insieme

© Internazionale.it - “È insopportabile, me ne vado, ma poi mi ci rimetto insieme”

News recenti che potrebbero piacerti

Cerca Video su questo argomento: 200 Insopportabile Vado Rimetto