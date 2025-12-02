È in arrivo un altro sciopero generale mezzi a rischio | gli orari

È in arrivo anche nel mese di dicembre un altro sciopero generale dei lavoratori, come quello che c'è stato l'ultimo venerdì di novembre. A proclamarlo, questa volta, non sono più i sindacati di base ma la Cgil: è in programma venerdì 12 dicembre. La protesta, confermata dal ministero delle. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

Argomenti simili trattati di recente

Altro Arrivo in sede 60* XL IN PRONTA CONSEGNA firmato @adria_italia : ADRIA NEW CORAL XL A 660 SL UCONNECT 10” LETTI GEMELLI. GARAGE, DOPPIO PAVIMENTO, FRENO ELTTRONICO, 5 POSTI OMOLOGATI GAMMA 2026. Scheda multifotogr - facebook.com Vai su Facebook

Altro bottino in arrivo per il Black Ops Friday Questa volta, tocca ai progetti! Rispondi al post originale qui sotto taggando @CallofDuty con il tuo ID Activision e "Black Ops 7 Blueprint" per riscattare la tua ricompensa. Vai su X

Sciopero generale 28 novembre 2025: disagi per treni e aerei, stop a scuola e giornali. Gli orari e le fasce garantite - ma anche scuola, sanità e stampa sono i settori che sciopereranno venerdì 28 novembre. Lo riporta msn.com

Sciopero oggi 28 novembre, a rischio treni, mezzi e scuola: orari dello stop e settori coinvolti - Venerdì 28 novembre l’Italia si ferma per uno sciopero generale nazionale di 24 ore in tutti i settori pubblici e privati, indetto contro la Legge di ... fanpage.it scrive

Sciopero aeroporti oggi, venerdì 26 settembre, chi si ferma e quali sono i voli garantiti - Per il momento, a Fiumicino lo sciopero non sta avendo ripercussioni sui voli e sull'assistenza a terra. tg24.sky.it scrive

Sciopero di Atc. Bus a rischio il 15 ottobre - A distanza di una decina di giorni dallo sciopero generale del 3 ottobre, mercoledì 15 in arrivo un altro ’stop’... Scrive lanazione.it

Sciopero, a Napoli cancellazioni per treni in arrivo e partenza - Ritardi e cancellazioni per i treni in arrivo e in partenza dalla Stazione Centrale di Napoli, linea 1 ferma "per motivi tecnici", secondo quanto ha comunicato Anm, linea 2 ancora attiva, servizio ... Da ansa.it