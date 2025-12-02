È giapponese? | Ruffini in tilt col friulano a Zelig
La lingua friulana conquista il grande pubblico di Zelig e di Italia 1, diventando protagonista di uno dei momenti più divertenti della puntata. A portarla sul palco è stata Lodovica Comello, attrice, cantante e conduttrice originaria di San Daniele, che ha coinvolto Paolo Ruffini in una piccola. 🔗 Leggi su Udinetoday.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Sui social Paolo Ruffini è seguitissimo e apprezzato per le sue interviste a bambini, anziani e ragazzi con sindrome di Down. Ponendo loro domande su temi universali e questioni filosofiche, ci offre uno sguardo sul mondo autentico e spontaneo. L’attore e re - facebook.com Vai su Facebook
Ruffini: 'Oltre 1.200 miliardi di crediti fiscali in magazzino' - Per il magazzino della riscossione gli ultimi dati, riferibili al 31 dicembre 2023, "ammontano complessivamente a oltre 1. ansa.it scrive