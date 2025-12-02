È di nuovo incinta! Nessun annuncio la vip a sorpresa col pancione sul red carpet
La vip ha scelto il modo che più le somiglia per far sapere al mondo che la sua famiglia sta per crescere ancora: nessun post sui social, nessuna foto costruita ad arte, nessun annuncio studiato. È bastato presentarsi alla Royal Albert Hall, durante i Fashion Awards 2025, con il pancione ben visibile per trasformare una passerella in una rivelazione. Un gesto silenzioso eppure potentissimo, che ha immediatamente catturato l’attenzione dei fotografi e del pubblico, lasciando intuire che l’attrice britannica è incinta per la terza volta, a pochi mesi dalla nascita della sua seconda figlia. Accanto a lei, come sempre più spesso negli ultimi anni, c’era il compagno Oli Green, visibilmente emozionato. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
