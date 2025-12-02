È alto 2.20 metri e ha solo 18 anni | chi è Luigi Suigo il primo unicorno del basket italiano

Il volto più riconoscibile della nuova generazione del basket italiano è alto 2.20 metri, tira (e segna) da tre punti e ha solo 18 anni. “Ho iniziato a giocare grazie a un canestrino che mio padre aveva appeso in giardino”. Oggi Luigi Suigo è il centro del futuro dell’ Italbasket. Lanciato per la prima volta in nazionale maggiore dal ct Luca Banchi durante le qualificazioni ai Mondiali 2027, contro la Lituania “SuiGOAT” – uno dei tanti soprannomi che gli è stato appiccicato – ha lasciato il segno con una tripla dall’angolo. Il primo marchio in una partita ufficiale per un giocatore che in Italia, forse, non abbiamo mai visto. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - È alto 2.20 metri e ha solo 18 anni: chi è Luigi Suigo, il primo “unicorno” del basket italiano

