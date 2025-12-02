e al gignoro momenti di violenza tra clienti

"Siamo di fronte all’ennesima aggressione verso i dipendenti, le denunciamo da anni ad azienda e istituzioni, ora si arriva persino a un tentativo di stupro. Ribadiamo che a norma di legge è l’azienda che deve garantire la sicurezza di chi lavora all’interno del negozio e dei clienti. La situazione è inaccettabile: basta rimpalli di responsabilità" tuona Maurizio Magi, segretario della Filcams Cgil di Firenze. L’episodio di sabato è – purtroppo – solo la punta dell’iceberg di una serie di scippi, aggressioni e furti che nell’ultimo anno si susseguono quotidianamente al negozio di via di Novoli ma anche in altri punti vendita Esselunga, in particolare nei supermercato di via Canova, di via Galliano e al Gignoro. 🔗 Leggi su Lanazione.it

