Dust bunny recensione | il thriller horror di bryan fuller con mads mikkelsen è più adorabile che bello
un’analisi completa di Dust Bunny: tra stile, narrazione e personaggi. Nel panorama cinematografico attuale, alcuni film si distinguono per la loro capacità di combinare elementi di genere diversi, creando opere che sfidano le convenzioni e stimolano la discussione. Dust Bunny, debutto alla regia di Bryan Fuller, si presenta come un esempio di questa tendenza, offrendo un mix di estetica colorata e trama insolita. L’opera, in uscita nel dicembre 2025, si caratterizza per la sua natura ambigua che oscilla tra l’innocenza e il mistero, proponendo una narrazione che mescola humor, dramma e fantasia. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
