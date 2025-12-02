Duo del Newcastle tra i giocatori da acquistare

2025-12-01 21:09:00 Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia. Senza troppi giri di parole, andiamo subito al sodo: Un paio di giocatori del Newcastle che erano andati a segno nel fine settimana sono tra gli acquisti obbligati della FPL in vista di quest’ultimo round di partite di Premier League. Gameweek 14 arriva proprio nel mezzo del caos festivo, dove minuti, forma e calendario iniziano a spingere gli allenatori in direzioni diverse, scrive l’esperto di Fantasy Premier League Blake Hurst. I cinque giocatori da acquistare di questa settimana sono stati scelti pensando a questo: solido DEFCON defensive contribution floor, una spolverata di minacce di goal e, soprattutto, forti partite a medio termine piuttosto che solo punt di una settimana. 🔗 Leggi su Justcalcio.com