Dumfries Inter il futuro torna in discussione! L’allarme lanciato da Romano fa tremare i tifosi

Inter News 24 : cosa può succedere in estate. L’assenza di Denzel Dumfries si sta rivelando un fattore critico per gli equilibri dell’Inter. L’infortunio rimediato contro la Lazio dall’esterno olandese ha privato il tecnico Cristian Chivu di uno dei pilastri fondamentali della sua squadra. La problematica è amplificata dal rendimento al di sotto delle aspettative di Luis Henrique: l’esterno brasiliano, arrivato nel mercato estivo proprio con il compito di far rifiatare il titolare, non sta fornendo le risposte tecniche e fisiche che l’ambiente si aspettava. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Dumfries Inter, il futuro torna in discussione! L’allarme lanciato da Romano fa tremare i tifosi

