Dumfries fa piangere l’Inter | Ecco quando torno Siamo una famiglia 

Inter News 24 Denzel Dumfries ha spiegato quando tornerà in campo, gelando i tifosi e tutto l’ambiente interista. Poi le parole sul gruppo squadra. L’esterno olandese Denzel Dumfries ha confermato che il suo stop per infortunio sarà ancora prolungato. Il giocatore ha parlato del suo recupero, stimando un rientro in campo tra due o tre settimane. Nonostante l’assenza forzata, il calciatore ha espresso grande ottimismo sull’ambiente, sottolineando l’unità e la forza del gruppo dell’ Inter, descritto come una “famiglia” che lavora costantemente per migliorarsi. Il laterale nerazzurro ha assicurato di stare lavorando intensamente per abbreviare i tempi e tornare a disposizione dell’allenatore Cristian Chivu il prima possibile. 🔗 Leggi su Internews24.com

