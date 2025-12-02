Dumfries dopo il Gran Galà del Calcio | Onorato grazie a tutti! Poi il focus si sposta sul rientro dall’infortunio – FOTO

di Giuseppe Colicchia Dumfries dopo il Gran Galà del Calcio: «Onorato, grazie a tutti!». Poi il focus si sposta sul rientro dall’infortunio: il messaggio dell’olandese. Denzel Dumfries ha affidato ai propri profili social ufficiali un messaggio di ringraziamento e determinazione. L’esterno olandese, punto di riferimento sulla fascia destra dell’ Inter, ha voluto celebrare l’importante riconoscimento ottenuto durante il Gran Galà del Calcio 2025, dove è stato inserito nella Top 11 dei migliori giocatori della Serie A. LEGGI ANCHE: Dumfries Inter, il futuro torna in discussione! L’allarme lanciato da Romano fa tremare i tifosi Il numero 2 dei nerazzurri ha espresso grande orgoglio per essere stato votato dai propri colleghi, definendo un onore far parte della formazione ideale del campionato. 🔗 Leggi su Internews24.com

