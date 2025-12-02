Dumfries dal Galà | Come sto? Spero di rientrare tra…

Dumfries. Nonostante l’atmosfera celebrativa del Gran Galà del Calcio, l’ Inter e i suoi tifosi hanno ricevuto un aggiornamento importante riguardo una delle assenze più pesanti del momento: quella di Denzel Dumfries. L’esterno olandese, fermo ai box a causa di un infortunio, ha parlato sul palco dell’evento, confermando le indiscrezioni che parlavano di uno stop prolungato. La sua assenza si farà sentire ancora per un periodo significativo, lasciando il tecnico a dover gestire l’emergenza sulle corsie laterali. Le parole di Dumfries hanno tracciato un orizzonte temporale più preciso per il suo rientro in campo. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

