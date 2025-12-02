Due professori immaginari davanti all’intelligenza artificiale

Si incontrano in un corridoio qualunque, in una scuola qualunque. Sono due professori immaginari, creati solo per ragionare. Il professor Serra – figura costruita per rappresentare la cautela – e la professoressa Bianchi – personaggio inventato per dare voce a un approccio più aperto. Nessuno dei due esiste: è tutto fiction. Serra: Sai qual è la verità? Da quando c’è l’intelligenza artificiale, mi sembra di non riconoscere più gli elaborati. Perfetti, levigati. ma senza vita. E allora mi chiedo: cosa resta della testa dei ragazzi? Bianchi: Anche a me capita, ma non sempre è l’intelligenza artificiale. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

