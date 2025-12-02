Due nuovi autobus più sottili nelle strade di Monte Isola

Da ieri Monte Isola e tutte le sue frazioni, sia costiere sia collinari, possono contare su due nuovi bus pensati e progettati appositamente per potere circolare anche nelle vie più anguste, specie di Siviano, dove ha sede il municipio, ma non solamente. I due mezzi andranno a rafforzare la flotta del trasporto pubblico comunale, che attualmente conta su mezzi inaugurati nel 2009 e nel 2014. L’unico a restare in servizio sarà quello del 2014. "Si tratta di bus marca Mercedes e su base del modello Sprinter – spiega il vicesindaco e assessore ai trasporti Sergio Turla – Per poterli utilizzare e farli circolare sulle strade isolane, garantendo la massima sicurezza per residenti e turisti è stato necessario rimodularne alcuni dettagli e in particolare riprogettare altezza e soprattutto larghezza. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

