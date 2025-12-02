Due morti sospette al Ruggi l' associazione Codici presenta gli esposti in Procura
Due presunti casi di malasanità a Salerno e altrettanti esposti alla Procura: l’associazione Codici si è attivata affinché venga fatta chiarezza su quanto accaduto nelle scorse settimane al Ruggi. “Come associazione da anni ci battiamo contro la malasanità – spiega Massimo Carleo, segretario di. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
