Due mani un cuore | la storia della scultura misteriosa spuntata nella fontana di Ferrara

Ferrara, 2 dicembre 2025 – Un giallo alla Sherlock Holmes, ma in questo caso nessun omicidio. Una scultura misteriosa è apparsa in Piazza della Repubblica a Ferrara: due mani che reggono un cuore rosso emergono dall’acqua dalla fontana già presente. Il post condiviso dal sindaco Alan Fabbri. Il sindaco della città, Alan Fabbri, ha condiviso la notizia sul suo profilo Facebook mostrandosi piacevolmente sorpreso per l’apparizione di questa nuova installazione anonima: “Ho fatto un giro di chiamate e nessuno sa come e perché sia arrivata qui, o per quale evento in particolare. Ho fatto anche una ricerca su Google e mi sembra un'installazione simile a quelle dell'artista Hxoro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

