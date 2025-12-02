Due bambini presi da casa e portati in un centro protetto da servizi sociali e carabinieri

Il tribunale dei minori di Firenze ha disposto l'allontanamento di due bambini dalla casa in cui vivevano con i genitori in provincia di Arezzo. L'episodio risale allo scorso ottobre ed è avvenuto in nel comune di Caprese di Michelangelo.L'intervento, coordinato da parte dei Servizi sociali. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

