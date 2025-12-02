Due auto si schiantano sulla Provinciale | traffico in tilt e lunghe code

Un incidente tra due auto ha mandato in tilt la viabilità sulla Sp11, trasformando la pausa pranzo di tanti lavoratori in una lunga attesa in colonna. È successo poco dopo le 13.15 di oggi, martedì 2 dicembre, lungo il tratto al confine tra Urago d’Oglio e Chiari, a poche decine di metri. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it