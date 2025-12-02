Due auto della polizia locale incendiate a Sabaudia c’è subito un arresto

2 dic 2025

Subito una svolta nell’ambito delle indagini dei carabinieri sull’incendio di questa notte che ha distrutto le due auto in dotazione alla polizia locale di Sabaudia. I militari hanno arrestato un uomo di 40 anni, già noto alle forze di polizia, presunto responsabile di incendio plurimo di. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

