Due auto della polizia locale incendiate a Sabaudia c’è subito un arresto

Subito una svolta nell’ambito delle indagini dei carabinieri sull’incendio di questa notte che ha distrutto le due auto in dotazione alla polizia locale di Sabaudia. I militari hanno arrestato un uomo di 40 anni, già noto alle forze di polizia, presunto responsabile di incendio plurimo di. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

