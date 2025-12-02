Due agenti penintenziari aggrediti e minacciati di morte | uno colpito ripetutamente l' altro ha subìto un tentato strangolamento

Doppia aggressione e caos gestionale nel carcere San Donato di Pescara.È quanto denuncia Giovanni Scarciolla, segretario provinciale del sindacato Sappe di Pescara che denuncia con fermezza i gravissimi episodi avvenuti nella giornata di lunedì 1 dicembre.Nella casa circondariale pescarese si. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

