Ducati prepara le nuove bici per il 2026 con un team di sviluppo da paura | Viviani Nibali e Suding
Per marzo dell'anno prossimo, Ducati è pronta a lanciare i suoi nuovi modelli con l'aiuto di tre grandi campioni. Bici muscolari e anche e-mtb. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Ducati prepara le nuove bici per il 2026 con un team di sviluppo da paura: Viviani, Nibali e Suding - Per marzo dell'anno prossimo, Ducati è pronta a lanciare i suoi nuovi modelli con l'aiuto di tre grandi campioni. Scrive msn.com
Ducati entra sul serio nel ciclismo: dal 2026 bici gravel ed e-mtb con Viviani, Nibali e Suding - Nel 2026 Ducati Bike alzerà decisamente l’asticella nel mondo ciclo: la Casa di Borgo Panigale ha annunciato l’avvio di un progetto dedicato a ... Secondo pianetamountainbike.it
Ducati Monster 2026: al via la produzione della nuova generazione - Il nuovo Ducati Monster 2026 entra in produzione: più leggero, con motore V2 a fasatura variabile e dotazione tecnologica all’avanguardia. Riporta quotidianomotori.com
Ducati, tutte le novità in arrivo nel 2026 - Alla vigilia del suo centesimo compleanno, Ducati ha approfittato del palcoscenico di Eicma, l'Esposizione internazionale delle due ruote che si è tenuta a Milano dal 6 al 9 novembre, per presentare ... Lo riporta corriere.it