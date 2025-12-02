Droni missili atomica Kim prepara la rivoluzione | ecco il suo piano

Nuove risorse strategiche per l’ Aeronautica Militare della Corea del Nord. È questo il diktat lanciato da Kim Jong Un nel corso di recente evento per celebrare l’80esimo anniversario della stessa Aeronautica, in compagnia della figlia Kim Ju Ae. " All'Aeronautica Militare saranno affidate nuove risorse militari strategiche e un nuovo importante compito ", ha affermato il leader in un discorso senza fornire ulteriori dettagli. Le foto ufficiali diffuse dalla Korean Cental News Agency (KCNA) mostrano Kim intento a osservare quello che sembrerebbe essere un velivolo senza pilota e un lanciatore di missili mobili. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - “Droni, missili, atomica”. Kim prepara la rivoluzione: ecco il suo piano

