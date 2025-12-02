Droga contanti e pistola | due arresti e una denuncia fra Ternate e Mornago

I carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Gallarate, supportati dai colleghi delle stazioni di Ternate e Mornago e coadiuvati da un'unità del Nucleo carabinieri cinofili di Orio al Serio, hanno arrestato due cittadini italiani, un 32enne e una 51enne, e denunciato in stato di libertà una 29enne, ritenuti responsabili di detenzione illegale di armi e sostanze stupefacenti. L'operazione è stata condotta col fondamentale supporto di Perla, uno dei cani che compongono l'unità antidroga del Nucleo Cinofili di Orio al Serio, che grazie al suo fiuto ha permesso di localizzare velocemente gli stupefacenti occultati nell'abitazione e nell'autovettura in uso ad uno degli arrestati, dove era stato ricavato anche un doppiofondo per agevolare l'occultamento ed il trasporto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Droga, contanti e pistola: due arresti e una denuncia fra Ternate e Mornago

Approfondisci con queste news

Droga e contanti nascosti nell'auto in sosta, due arresti a Napoli - https://nap.li/fqKg - facebook.com Vai su Facebook

Armi e droga, blitz dei carabinieri a Ternate e Malgesso: due arresti e una denuncia - In manette due cittadini italiani di 32 e 51 anni, mentre una donna di 29 anni è stata denunciata. Scrive varesenoi.it

Gallarate, maxi sequestro di droga e armi: due arresti e una denuncia - I Carabinieri scoprono 250 grammi di cocaina e una pistola Coltman in un’operazione con unità cinofila. Secondo laprovinciadivarese.it

Due arresti per droga fra Ternate e Malgesso: la coca e la pistola “del nonno” - Determinante l’intervento di “Perla”, il cane antidroga che, grazie al suo fiuto, ha individuato rapidamente la presenza di cocaina sia nell’abitazione sia nell’auto di uno degli arrestati. Si legge su varesenews.it

Droga, pistola e monopattini rubati nel sottoscala: arrestati a Palermo un 60enne e un 16enne - Arresti a Montalbo: trovati crack, cocaina, una pistola calibro 9 e monopattini rubati; il maggiorenne ai domiciliari con braccialetto, il minore trasferito in comunità ... Da lasicilia.it

Tir carico di droga dalla Spagna a Milano: sequestrati 350 chili di hashish e due pistole - In casa, nella Bergamasca, avevano altri 90 chili, oltre a due pistole con matricola abrasa e contanti. Da msn.com

Fermato tir sospetto con 300 kg di droga. Carabinieri arrestano quattro spacciatori - I militari, guidati dal comandante Daniele Giovagnoli e con il supporto dei colleghi del comando provinciale di Bergamo hanno potuto acciuffare gli spacciatori grazie a un serivizio di prevenzione ... Segnala msn.com