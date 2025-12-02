Dresda-Conegliano stasera in tv Champions League volley 2026 | orario canale streaming
Oggi martedì 2 dicembre (ore 19.00) si gioca Dresda-Conegliano, incontro valido per la Champions League 2026 di volley femminile. Le Campionesse d’Europa saranno impegnate nella tana della formazione tedesca dopo aver debuttato con la soffertissima vittoria contro lo Zeren Spor Ankara, imponendosi al tie-break dopo aver annullato cinque match-point (di cui tre consecutivi sull’11-14). La corazzata veneta andrà a caccia del secondo successo consecutivo nella massima competizione continentale, ma non dovrà sottovalutare le padrone di casa, che all’esordio sono riuscite ad espugnare il fortino dell’LKS Commercecon Lodz per 3-1. 🔗 Leggi su Oasport.it
