Draghi vota l’Intelligenza artificiale Ue in ritardo rischio stagnazione
L’ex premier: «Adottarla su larga scala per colmare il gap con America e Cina». Mario Draghi torna a sferzare l’Europa. Da quando non indossa più i panni del premier, non perde occasione per mettere in evidenza le fragilità di un’istituzione che da Palazzo Chigi magnificava in modo incondizionato. Al meeting di Comunione e Liberazione a Rimini aveva parlato di una Ue «marginale e spettatrice» che «ha perso l’illusione di essere protagonista della scena internazionale» e delle necessità di «riformare la sua organizzazione politica». Ieri, con toni non meno polemici, intervenendo all’inaugurazione dell’anno accademico del Politecnico di Milano, si è rivolto ai giovani parlando di nuove tecnologie. 🔗 Leggi su Laverita.info
Draghi: Su A.I. divari evidenti, in Ue progressi minimi - Sul fronte dell'intelligenza artificiale, gli Stati Uniti hanno prodotto 40 grandi modelli di base lo scorso anno, la Cina 15, l'UE solo tre. Da ilgiornale.it